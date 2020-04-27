Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 28 апреля 2020 02:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
11190
Версия для печати

В дикой природе Бразилии впервые за сто лет родился тапир

В дикой природе Бразилии впервые за сто лет родился тапир

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Бразильские экологи объявили о рождении тапира в дикой природе — такого не происходило с 1914 года из-за охоты на них. Зверек появился на свет недалеко от Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Ранее тапиров в Бразилии уничтожили из-за их ценного мяса и шкур, и с тех пор их популяция сократилась и жили они только под присмотром людей, на что повлияла и вырубка леса. В 2016 году организация, которая занимается защитой фауны в стране, запустила проект по восстановлению численности тапиров.

Так, ученые выпустили на волю несколько пар животных, у одной из которых и появился детеныш. Ему уже около трех месяцев, но ученые пока не поняли, самка это или самец.

«Одной из наиболее важных причин проекта по восстановлению популяции тапиров является улучшение качества Атлантического леса. Тапиры играют критическую роль в лесной экосистеме из-за их огромного аппетита к фруктам. Они заслужили звание «садовники леса» благодаря тому, что повсюду оставляют семена, из которых позже вырастают новые деревья», - объясняют экологи

Сообщается, что совсем скоро родится еще один маленький тапир, так как еще одна выпущенная на волю самка ходит беременная.

Ранее УНН писал о том, как белки, олени и лошади заполоняют улицы городов пока люди на карантине.

Источник: УНН
Теги: Бразилия, животные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.