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Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса кончится нескоро

Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса кончится нескоро

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Говорить о завершении пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пока не приходится. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебреесус, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Он выразил глубокую обеспокоенность последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, прежде всего для детей. "Пандемия далека от завершения", - подчеркнул глава ВОЗ.

ВОЗ обеспокоена ростом числа больных COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. "Нам придется пройти долгий путь и сделать большую работу", - констатировал гендиректор организации.

По данным ВОЗ, в результате пограничных и других ограничений из-за пандемии в более чем 20 странах хватает вакцин от других болезней. "Количество случаев заболевания малярией в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться. Этого не должно случиться, мы работаем со странами, чтобы поддержать их", - добавил глава ВОЗ.

Напомним, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более трех миллионов людей во всем мире. Более 208 тысяч умерли от болезни COVID-19. В то же время более чем 878 тысяч инфицированных выздоровели.

Источник: УНН
Теги: ВОЗ, Коронавирус, карантин
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