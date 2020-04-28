Новости: Культура
Вторник, 28 апреля 2020, 05:22 • Денис Масликов • 5730
Самые известные кинофестивали мира покажут фильмы на YouTube
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Бесплатный кинофестиваль "We Are One: A Global Film Festival" состоится с 29 мая по 7 июня. В программе - игровое и документальное кино, короткометражки и виртуальные "круглые столы". Организаторы будут демонстрировать как новинки, так и фильмы прошлых лет, сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.
Все средства, собранные во время фестиваля, пожертвуют организациям, которые борются с распространением болезни COVID-19.
К проведению онлайн-фестиваля присоединятся Каннский, Берлинский, Венецианский, Нью-Йоркский, Иерусалимский кинофестивале, Sundance Film Festival, Tribeca Film Festival и ряд других.
Напомним, Каннский кинофестиваль из-за коронавируса состоится впервые в онлайн-режиме.
Источник: УНН