Пентагон признал подлинность видео с НЛО

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Пентагон опубликовал три видеозаписи, на которых сняты НЛО. Одна из них была записана в ноябре 2004 года, две другие — в январе 2015 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт министерства обороны США.

Все эти видео в 2007 и 2017 годах без разрешения Пентагона попали в открытый доступ. Их подлинность признали ВМС США.

"Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные", — указано в заявлении Пентагона.

На видео, снятых с военных самолетов, видны неопознанные летающие объекты.

Напомним, Пентагон потратил на изучение НЛО 22 млн долларов.