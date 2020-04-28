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Пентагон признал подлинность видео с НЛО

Пентагон признал подлинность видео с НЛО

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Пентагон опубликовал три видеозаписи, на которых сняты НЛО. Одна из них была записана в ноябре 2004 года, две другие — в январе 2015 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт министерства обороны США.

Все эти видео в 2007 и 2017 годах без разрешения Пентагона попали в открытый доступ. Их подлинность признали ВМС США.

"Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные", — указано в заявлении Пентагона.

На видео, снятых с военных самолетов, видны неопознанные летающие объекты.

Напомним, Пентагон потратил на изучение НЛО 22 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, НЛО
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