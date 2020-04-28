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ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

КИЕВ. 28 апреля. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

27 апреля противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Марьинки.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов.

Ночью у Новоселовки Второй был зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника решительно применяли дежурные огневые средства.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

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Против наших защитников вблизи населенного пункта Крымское враг днем применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вечером обстрелял из 120 мм миномета, использовав 7 мин.

По защитникам Южного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а защитников Попасной вечером обстреляли из миномета 120-го калибра.

Позиции наших военнослужащих рядом с Майским захватчики обстреляли из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.

С начала этого периода, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Север". По защитника Крымского российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, военнослужащего подозревают в присвоении около 200 000 грн воинской части.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, раненые, обстрелы, ООС, ОРДЛО
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