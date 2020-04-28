В Чернобыльской зоне до сих пор тушат пожар в двух очагах

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор пытаются локализовать два очага тления пеньков, остатков древесины и торфяников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 28 апреля в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского и Дитяткивского лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (село Кривая Гора и село Рудьки - село Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах, пройденных огнем", - сообщили спасатели.

Авиацией ГСЧС 27 апреля осуществлено 30 сбросов (60 т воды).

Напомним, накануне сообщалось, что ликвидирован пожар на границе Чернобыльской зоны.