Массовые чартеры для украинских трудовых мигрантов за границу пока выглядят нелогичными - Кулеба

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины понимает потребность в рабочих у государств-партнеров и будет готово пересмотреть позицию по их вывозу в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса в мире, но пока такие действия выглядят нелогично. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

"Правительство Украины руководствуется прежде всего соображениями безопасности и здоровья граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда путешествие осуществляется самолетом. Сейчас все действия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших в разных странах за рубежом, чтобы они могли в безопасных и максимально комфортных условиях жить и переживать эти карантинные мероприятия. На этом фоне нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной интенсивностью", - сказал Кулеба.

По его словам, МИД руководствуется одним принципом - это здоровье и безопасность украинских граждан.

"Мы настроены конструктивно, мы понимаем потребность в рабочих у наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, накануне в СМИ появилась информация о том, что, из-за нехватки сезонных рабочих, польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который должен привезти в страну украинских трудовых мигрантов.



