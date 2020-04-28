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Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома

Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Служба безопасности Украины готова оказывать профессиональную помощь представителям "Укроборонпрома" для обеспечения более эффективного и прозрачного реформирования государственного концерна. Об этом Глава СБУ Иван Баканов заявил 27 апреля во время рабочей встречи с генеральным директором концерна Айварасом Абромавичусом и его заместителями, передает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

"Руководитель Укроборонпрома представил свое видение изменений, которые планируют ввести в концерне. В частности, он остановился на этапах его трансформации для превращения в более современную структуру, рассказал о конкретных шагах по решению проблем концерна и его развитию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать дальнейший диалог для проведения эффективных изменений в этой сфере.

"Любая реформа должна происходить не ради процесса, а ради результата, что несет пользу государству. Поэтому мы вместе должны установить новые стандарты, четкие и понятные критерии работы концерна "Укроборонпром". СБУ готова оказывать всю необходимую помощь", - сказал Иван Баканов.

По словам Абромавичуса реформа будет происходить "на принципах прозрачности финансовой подотчетности и честной конкуренции и нетерпимости к коррупции. Этот подход должен повысить эффективность и конкурентоспособность всего оборонного сектора государства".

Как сообщалось ранее в УНН, Укроборонпром передал ВСУ партию пожарных танков.

Источник: УНН
Теги: СБУ, реформы, Укроборонпром
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