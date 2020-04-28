В Украине нет системы противодействия сексуальному насилию, связанного с конфликтом - Минсоцполитики

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На сегодня в Украине все еще отсутствует целостная система предупреждения и противодействия сексуальному насилию, связанного с конфликтом. Об этом сказала заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова во время круглого стола на тему "Подведение итогов выполнения Национального плана действий "Женщины, мир, безопасность" на период до 2020 года", передает корреспондент УНН.

"Сейчас все еще отсутствует (в Украине - ред.) целостная система предупреждения и противодействия сексуальному насилию, связанного с конфликтом, которая включает анализ законодательства на предмет соответствия нормам международного уголовного права в части противодействия и предотвращения сексуального насилия, связанного с конфликтом", - сказала Сальникова.

По ее словам, такая система отвечает за определение преступлений, видов ответственности, доказательств, определения субъектов взаимодействия в сфере предотвращения и противодействия сексуальному насилию в условиях конфликта, проведения учений с использованием международного протокола.

В то же время она добавила, что работа по адаптации международного протокола по документированию и расследованию сексуального насилия, связанного с конфликтом уже начата.

Как сообщалось в УНН, к уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой поступило обращение экспертов ООН United Nations in Ukraine по правам человека по усилению защиты детей от насилия, торговли людьми в условиях пандемии вируса COVID-19.