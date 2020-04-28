Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 28 апреля 2020 17:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нардепы инициировали внеочередное заседание ВР в четверг: что рассмотрят
Нардепы инициировали внеочередное заседание ВР в четверг: что рассмотрят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6060
Версия для печати

В июне в Украине запустят Единый государственный реестр

В июне в Украине запустят Единый государственный реестр

Денис Малюська

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Единый государственный реестр (ЕГР) в Украине введут в эксплуатацию в июне 2020 года, после того, как его протестуют в мае. Об этом во время онлайн-встречи о роли Министерства юстиции Украины в формировании правовой политики рассказал Министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент УНН.

"У нас есть обязательства перед МВФ, в части раскрытия бенефициарных владельцев и их отражение в ЕГР. В июне мы планируем завершить запуск нового ЕГР, где данные бенефициаров будут изложены более структурировано", - сообщил Малюська.

Он отметил, что в мае планируют сделать тестовый доступ к ЕГР, чтобы проверить, что все работает нормально.

"Будет оперативная регистрация ООО, ФЛП, также будут изменения, некоторые вещи можно будет делать без привлечения человека - государственного регистратора, например, внести номер можно без регистратора", - поделился Малюська изменениями, которые еще планируются в реестре.

Ранее в УНН сообщалось, что Единый государственный реестр в Украине введут в эксплуатацию в тестовом режиме в мае 2020 года.

Источник: УНН
Теги: Минюст, бенефициар, реестр, Денис Малюська
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.