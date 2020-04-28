Ермак объяснил, почему согласование списков удерживаемых осложняется

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с семьями украинских граждан, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях. Во время встречи речь шла о том, что сегодня согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Встреча с родными пленных состоялась в Офисе Президента с участием заместителя руководителя Офиса Главы государства Романа Машовца, уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и уполномоченного представителя Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Геннадия Кузнецова.

"У нас есть цель, от которой мы никогда не отступим, - чтобы все наши люди вернулись домой. Мне известно обо всех проблемах, которые сегодня существуют, в том числе касается формирования списков на освобождение. Но пока мы каждого человека не вернем - мы эту работу не остановим", - отметил Ермак.

По его словам, сегодня согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию", - напомнил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Президента отметил, что работа над освобождением незаконно удерживаемых украинцев проводится непрерывно, в частности в группах в пределах ТКГ, работающих в формате 24/7.

Также поднимался вопрос перезапуска работы комиссии по поиску пропавших без вести, куда должны войти представители их семей.

Для улучшения коммуникации и более конструктивной работы по освобождению удерживаемых лиц было предложено обсудить создание рабочей группы при Офисе Президента с участием членов семей пленных.

Напомним, 22 апреля в ТКГ обсудили имплементацию "формулы Штайнмайера" и подготовку нового обмена.