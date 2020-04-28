Комитет рекомендовал Раде принять законопроект, который позволит уволить Сытника

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект №3133, который предусматривает увольнение директора НАБУ из должности, если на него в течение последнего года налагалось админвзыскание за правонарушение, связанное с коррупцией. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает корреспондент УНН.

"Рекомендовать ВРУ принять законопроект №3133 за основу, а все остальные альтернативные отклонить", - сказал глава комитета Денис Монастырский.

Так, соответствующее решение было поддержано членами комитета. Проектом закона предлагается заменить в отдельных статьях законов Украины термин "коррупционное правонарушение", который применяется к административному взысканию, на термин "правонарушение, связанное с коррупцией", соответствующий положениям Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Также законопроектом предлагается дополнить ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" положением, согласно которому лицо не может быть назначено на должность, а назначенное лицо увольняется от должности:

▪️ если имеет судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке,

▪️ на которую в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, или привлекалась судом к ответственности за совершение умышленного преступления.

Кроме того, ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предлагается дополнить положением, согласно которому одним из оснований увольнения директора Национального бюро является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Напомним, Ровенский апелляционный суд признал главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в правонарушении, связанном с коррупцией.

Впоследствии Сытника внесли в реестр коррупционеров.