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Комитет рекомендовал Раде принять законопроект, который позволит уволить Сытника

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект, который позволит уволить Сытника

Артем Сытник

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект №3133, который предусматривает увольнение директора НАБУ из должности, если на него в течение последнего года налагалось админвзыскание за правонарушение, связанное с коррупцией. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает корреспондент УНН.

"Рекомендовать ВРУ принять законопроект №3133 за основу, а все остальные альтернативные отклонить", - сказал глава комитета Денис Монастырский.

Так, соответствующее решение было поддержано членами комитета. Проектом закона предлагается заменить в отдельных статьях законов Украины термин "коррупционное правонарушение", который применяется к административному взысканию, на термин "правонарушение, связанное с коррупцией", соответствующий положениям Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Также законопроектом предлагается дополнить ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" положением, согласно которому лицо не может быть назначено на должность, а назначенное лицо увольняется от должности:

▪️ если имеет судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке,
▪️ на которую в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, или привлекалась судом к ответственности за совершение умышленного преступления.

Кроме того, ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предлагается дополнить положением, согласно которому одним из оснований увольнения директора Национального бюро является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Напомним, Ровенский апелляционный суд признал главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в правонарушении, связанном с коррупцией.

Впоследствии Сытника внесли в реестр коррупционеров.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, комитет, НАБУ, Артем Сытник
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