Малюська оценил прогресс судебной реформы в Украине

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что министерство участвует в точечных изменениях судебной системы, в частности в реформировании классического суда присяжных. Однако разработанной глобальной реформы судопроизводства пока нет. Об этом он сказал во время онлайн-встречи о роли Министерства юстиции Украины в формировании правовой политики, передает корреспондент УНН.

"Мы активно участвуем в реформировании (судебной системы - ред.), но не в общей картинке, а в каких-то точечных... Мы понемногу осуществляем реформирование классического суда присяжных в Украине. Страна постоянно находится в процессе судебной реформы", - отметил Малюська.

Он отметил, что сейчас насущной проблемой является назначение судей, судьи увольняются и в целом есть затягивание такого процесса.

"Широкой реформы... глобальной, пока, разработанной - нет. Есть идеи и планы, которые будут реализовываться в течение этого года, и лягут в основу сотрудничества Украины с МВФ", - анонсировал министр.

Ранее в УНН сообщалось, что для внедрения классического суда присяжных в Украине нужно сократить срок рассмотрения дел присяжными и способствовать тому, чтобы граждане не отказывались от участия, в качестве кандидатов.