Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 28 апреля 2020 21:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нардепы инициировали внеочередное заседание ВР в четверг: что рассмотрят
Нардепы инициировали внеочередное заседание ВР в четверг: что рассмотрят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7470
Версия для печати

Рада хочет заслушать в парламенте Смолия

Рада хочет заслушать в парламенте Смолия

Яков Смолий

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что на следующей на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады хотят заслушать главу Национального банка Украины Якова Смолия. Для этого собрали подписи глав почти всех комитетов и нескольких парламентариев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook парламентария.

"Я собрал подписи глав многих комитетов и еще нескольких народных депутатов, которые просто не позволили мне пройти мимо с этим документом.

Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не самую ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса", - сообщил Наталуха.

Как ранее сообщал УНН, Нацбанк не планирует финансировать дефицит госбюджета.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Верховная Рада, Яков Смолий, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.