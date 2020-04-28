Рада хочет заслушать в парламенте Смолия

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что на следующей на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады хотят заслушать главу Национального банка Украины Якова Смолия. Для этого собрали подписи глав почти всех комитетов и нескольких парламентариев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook парламентария.

"Я собрал подписи глав многих комитетов и еще нескольких народных депутатов, которые просто не позволили мне пройти мимо с этим документом.

Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не самую ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса", - сообщил Наталуха.

Как ранее сообщал УНН, Нацбанк не планирует финансировать дефицит госбюджета.