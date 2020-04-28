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Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Венедиктовой

Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Венедиктовой

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

"ВАКС обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении высокопоставленного лица (Венедиктовой - ред.) из-за незадекларированного имущества", - сказала Чемерис.

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Как сообщалось, 17 марта 2020 года Рада назначила Венедиктову на должность Генпрокурора.

Напомним, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря Министерства инфраструктуры, а также топ-чиновников действующего состава Министерства инфраструктуры Украины из-за доведения ГП "Бердянского морского торгового порта" до банкротства.

Источник: УНН
Теги: Украина, Антикоррупционный суд, НАБУ
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