На покрытие недофинансирования: в Минздраве пообещали медучреждениям более 240 млн грн

КИЕВ. 29 апреля. УНН. К концу недели учреждения здравоохранения в регионах Украины получают субвенцию в размере 241,8 млн гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием учреждений здравоохранения Украины, которое мы очень остро ощущаем со стартом второго этапа реформы с 1 апреля, Министерство здравоохранения совместно с Министерством финансов проработало вопросы приближения и получения финансирования в апреле средств субвенции, которая была предусмотрена регионам на октябрь-декабрь, в размере 241,8 млн гривен", - отметил он.

По его словам, эти средства будут перечислены регионам казначейской службой уже сегодня-завтра.

"Эти средства пойдут на финансирование учреждений, получивших недофинансирование, которым не хватает средств на заработную плату", - добавил Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что украинским больницам не хватает финансирования, а врачи говорят, что это не то, чего они ожидали от медицинской реформы.