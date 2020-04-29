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Франция не подтвердила информацию о встрече министров “Нормандской четвёрки” 30 апреля

Франция не подтвердила информацию о встрече министров “Нормандской четвёрки” 30 апреля

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Франции не подтвердили, но и не опровергли информацию о видеоконференции министров иностранных дел стран “Нормандской четверки” 30 апреля. Об этом на брифинге во вторник, 28 апреля, сообщил представитель МИД Франции, передаёт УНН.

“Объявление о проведении встречи будет сделано в установленном порядке страной-организатором”, — сказал представитель министерства.

Напомним, ранее внешнеполитическое ведомство Украины анонсировало разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц “нормандского формата”, сообщив, что такое мероприятие предварительно запланировано на 30 апреля

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью этой встречи будет оценка выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в декабре прошлого года. 

Источник: УНН
Теги: Нормандская четверка
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