В Минздраве прокомментировали скандал с госпредприятием "Медзакупки"

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", согласовывая закупку защитных костюмов для медиков, тянуло с предоставлением Министерству охраны здоровья необходимых документов, подтверждающих их качество. Поэтому министерство осуществило закупку самостоятельно. Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на онлайн-брифинге в среду сообщила, что направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления госпредприятием, передает корреспондент УНН.

"Минздрав обратился письмом от 10 апреля в ГП "Медицинские закупки", об осуществлении госпредприятием закупки костюмов биологической защиты. В то же время, ГП не представило на согласование техническое задание для согласования этой закупки. Это означает, что Минздрав не понимал, какого именно качества товар будет закупать госпредприятие и соответствует ли этот товар, который оно планирует закупить, осуществлению противоэпидемических мероприятий", - рассказала Шаталова.

Она подчеркнула, что министерство неоднократно просило предоставить все условия договора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На закупку костюмов биологической защиты Минздрав выделил 35 млн грн

"В этом и заключается решение осуществить закупку собственными силами министерства. Я вчера подготовила и направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП "Медицинские закупки". Надеюсь на реакцию", - сообщила заместитель министра.

В министерстве отметили, что не обязаны делать закупки сами, ведь именно для этого и было создано госпредприятие.

"Надеюсь, что мы сможем наладить нашу работу и работу ГП, чтобы она была максимально прозрачной с полным и абсолютным соблюдением законодательства Украины", - резюмировала Шаталова.

Ранее УНН писал, что скандальный директор ГП "Медзакупки" пытался приобрести для врачей костюмы сомнительного качества.



