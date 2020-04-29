Минздрав предупредил о возможной задержке с доставкой 71 тыс. костюмов биозащиты

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Китае произведено и готово к экспорту 71 тысяча костюмов биологической защиты по заказу Министерства здравоохранения Украины. Однако доставить их могут с задержкой. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"Минздрав заключил договор (с КНР - ред.) на поставку костюмов биологической защиты, на поставку 71 000 таких костюмов. Они предоставили полностью всю сертификацию. Костюмы должны были прийти в Украину до 1 мая, но на сегодняшний день мы получили сообщение от завода-производителя о том, что 25 апреля правительством Китая было принято решение о полном контроле всех средств индивидуальной защиты, экспортируемых из КНР, и на сегодняшний день мы получили информацию, что возможна задержка с прибытием", - сообщила Шаталова.

В Минздраве ожидают, что за период в около 10 дней ситуация будет решена.

"Производитель сообщил, что все костюмы произведены и ожидают экспорта", - сказала замминистра.

Напомним, что на закупку костюмов биологической защиты Минздрав выделил 35 млн грн.

Как ранее сообщал УНН, Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", согласовывая закупку защитных костюмов для медиков, тянуло с предоставлением Минздраву необходимых документов, подтверждающих их качество. Поэтому министерство осуществило закупку самостоятельно. Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления госпредприятием.