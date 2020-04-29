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Рада на следующей неделе планирует рассмотреть законопроект о банках - нардеп

Рада на следующей неделе планирует рассмотреть законопроект о банках - нардеп

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На следующей неделе Верховная Рада Украины планирует собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о банках. Об этом УНН сообщила заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

“Завтра планируют рассмотреть специальную процедуру для рассмотрения законопроекта о банках. Чтобы ее запустить надо 226 голосов в зале. И на следующей неделе можно рассмотреть сам законопроект во втором чтении”, — сообщила Кравчук.

По ее словам, сейчас обсуждается вопрос о проведении внеочередного заседания ВР на следующей неделе для рассмотрения законопроекта о банках.

Напомним, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять в целом законопроект № 2571-д о функционировании банковской системы.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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