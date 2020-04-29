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Правительство поддержало выделение 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких

Правительство поддержало выделение 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство поддержало выделение 100 млн гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, за эти деньги планируется закупить 200 аппаратов. Об этом стало известно в ходе заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Согласно требованиям использования средств для борьбы с COVID-19, предлагается выделить на безвозвратной основе Министерству здравоохранения 100 млн гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет выделенных средств будет возможность закупить ориентировочно 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких... Мы рассматривает закупку у отечественных производителей... Они отвечают всем необходимым критериям", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, деньги из фонда борьбы с COVID-19 в Украине будут расходоваться на выплату заработных плат для медицинских работников, закупку оборудования и, возможно, будут тратиться на процентную поддержку бизнеса.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Минздрав, Максим Степанов
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