Таран в Винницкой области осмотрел развитие военно-медицинского учреждения

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран в Винницкой осмотрел состояние развития Военно-медицинского клинического центра и его возможности для приема военнослужащих, больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“В рамках рабочей поездки в Винницкую область, сегодня, 29 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран посетил Военно-медицинский клинический центр Центрального региона. Глава оборонного ведомства ознакомился с материальной базой медицинского учреждения и его работой в условиях карантина, посетил недавно отремонтированный прачечный комплекс, отвечающий самым современным стандартам”, — говорится в сообщении.

Кроме того, министр осмотрел реконструкцию ванного отделения клиники санаторного лечения, где будет функционировать подводный душ-массаж, душ Шарко, циркулярный душ и подводное вытяжение позвоночника и клиники травматологии, которую вскоре откроют для посетителей.

“Министр обороны Украины пообщался с медицинскими работниками госпиталя и наградил их ценными подарками и ведомственными наградами... Отдельно Министр обороны Украины ознакомился с возможностями и состоянием готовности учреждения к приему, в случае необходимости, военнослужащих, больных COVID-19”, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро среды в Вооруженных силах Украины зафиксировано 52 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.