Раде рекомендовали направить на доработку Программу деятельности правительства

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде направить на доработку Программу деятельности правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде направить на доработку Программу деятельности правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято сегодня на заседании комитета, на котором присутствовал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Он акцентировал внимание на вопросах, касающихся налоговой политики, таможенной, финансовой и банковской сфер. Министр рассказал о мерах, направленных на предоставление кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, реформирование администрирования налогов", - говорится в сообщении.

В свою очередь нардепы отметили, что представленный доклад существенно отличается от официально утвержденной Программы деятельности правительства и содержит больше конкретных позиций.

"Комитет по результатам обсуждения 13 голосами "за" принял решение рекомендовать Верховной Раде направить на доработку Программу деятельности Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, появился текст программы деятельности Кабинета министров Украины, которая предусматривает преодоление рисков для жизни и здоровья украинцев.