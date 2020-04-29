Регистрация | Вход |
USD: 27,05 -0,0956  EUR: 29,43 0,0968 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 29 апреля 2020 19:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7365
Версия для печати

Польша вернула 12 украинцев из Марокко

Польша вернула 12 украинцев из Марокко

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Польши помогло вернуть из Марокко 12 украинских граждан. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter, передает УНН.

"Мы благодарим Министерство иностранных дел Республики Польша, LOT (авиакомпания - ред.) и Механизм гражданской защиты ЕС за помощь 12 гражданам Украины, которые вернулись из Марокко в страну благодаря этому проекту. Они еще не являются гражданами ЕС, но благодаря таким совместным действиям они привыкают к преимуществам членства в объединенном и нескольких ЕС", - сообщил посол.

Так, министерство иностранных дел Республики ранее сообщило, что накануне в Польшу из Марокко в рамках Механизма гражданской защиты Союза (UCPM) прилетел самолет с 30 гражданами Польши и 110 гражданами других стран.

Как сообщал УНН, самолетом "Майами-Киев" из США в аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина - украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Марокко, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.