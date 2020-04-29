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Зеленский поздравил Джонсона с рождением сына

Зеленский поздравил Джонсона с рождением сына

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с рождением сына. Свои пожелания Зеленский высказал в Twitter, передает УНН.

"О, мальчик, это мальчик! Поздравления и наилучшие пожелания от Украины Борису Джонсону. Надеюсь, что мама и новорожденный счастливы и чувствуют себя хорошо", - написал Президент.

Напомним, 29 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Симондс сообщили, что у них родился сын.

В заявлении пары говорится, что у них "сегодня утром в лондонской больнице родился здоровый мальчик".

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, Великобритания, Президент, Борис Джонсон, премьер, Владимир Зеленский
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