Зеленский поздравил Джонсона с рождением сына

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с рождением сына. Свои пожелания Зеленский высказал в Twitter, передает УНН.

"О, мальчик, это мальчик! Поздравления и наилучшие пожелания от Украины Борису Джонсону. Надеюсь, что мама и новорожденный счастливы и чувствуют себя хорошо", - написал Президент.

Напомним, 29 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Симондс сообщили, что у них родился сын.

В заявлении пары говорится, что у них "сегодня утром в лондонской больнице родился здоровый мальчик".

Oh boy, it's a boy! Congratulations and best wishes from #Ukraine to @BorisJohnson . Hope the mother and the newborn are happy and feeling well.