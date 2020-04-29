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В Офисе Президента обсудили с послом Канады авиакатастрофу в Иране

В Офисе Президента обсудили с послом Канады авиакатастрофу в Иране

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время встречи заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой обсудили ситуацию с расследованием авиакатастрофы в Иране, либерализацию визового режима между странами и инвестиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

"На встрече было рассмотрено состояние реализации договоренностей, достигнутых во время предыдущих контактов Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Были обсуждены актуальные вопросы реализации канадских инвестиционных проектов в Украине, содействие Канады в реализации внутренних реформ и усилении обороноспособности Украины, привлечение нашей страной международной финансовой помощи", - говорится в сообщении.

Также Игорь Жовква отдельно отметил приоритетное значение для украинской стороны вопрос либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и заинтересованность в активизации соответствующего двустороннего диалога.

"Заместитель руководителя Офиса Главы государства обсудил с послом Канады ситуацию вокруг расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране, которая произошла в январе текущего года", - отмечается в сообщении.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинских. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, авиакатастрофа, МАУ, Иран, посол
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