Журналист: комиссия ВР по расследованию взрывов на военных складах пытается всех обмануть

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Отчет Временной следственной комиссии ВР по расследованию взрывов на военный складах, в части взрывов в Балаклеи, не соответствует действительности и строится на наспех состряпанных выводах харьковских экспертов. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, передает УНН.

Он обратился к народным депутатам с заявлением, что их и весь народ пытается обмануть ВСК во главе с нардепом Давидом Арахамией. Бутусов назвал отчет комиссии о взрывах в Балаклеи сфальсифицированным.

Он привел ряд аргументов, подтверждающих, что отчет ВСК не соответствует действительности.

“А сейчас скажу только несколько фактов — ВСК, делая свои выводы, не заслушала руководство Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и его директора (Александра — ред.) Рувина.

Не был заслушан ни один офицер Главного ракетно-артиллерийского управления Генштаба, включая его начальника на тот момент В.Атаманюка (генерал-майор Владимир Атаманюк — ред.).

Не был заслушан даже командир арсенала.

Они взяли наспех состряпанную версию харьковского института, которая не выдерживает никакой критики. И на ее основе Арахамия написал абсолютно лживое заключение.

Арахамия написал свое заключение, будто экспертиза Рувина основывалась только на одной версии — атака с беспилотника, и заявил, что версия с беспилотником ложная. На самом деле, данные радара "Украэроруха“ в деле есть, и их никто не опроверг и из дела не выбросил.

Комиссия скрыла от депутатов в своем отчете, что 26 декабря 2015-го года на территории арсенала были сброшены 14 зажигательных мин-гранат ЗМГ, но тогда взрывы и пожар удалось предотвратить”, — написал журналист.

Бутусов считает, что комиссия скрыла, что противник атаковал склад ВСУ на южном направлении, сбросив с беспилотника кумулятивные гранаты.

“Более того, версия с беспилотником не была единственной. Рассматривали и диверсию на арсенале, и рассматривали также пуск управляемой ракеты”, — подчеркнул журналист.

Бутусов считает, что на складе все же была диверсия, но не тем способом, о котором говорит ВСК ВР, а беспилотник противника мог осуществлять функции разведки цели.

Бутусов жестко раскритиковал предложенную комиссией версию и считает, что Арахамия намеренно уводит от версии, которая связанна с возможными действиями Российской Федерации.

“Если сегодня этот глупый и негодный отчет будет проголосован, каждый, кто нажмет кнопку, будет голосовать не за истину, а за предательство. А господин Арахамия, на мой взгляд, который не провел как председатель комиссии надлежащего расследования, будет недостоин рукопожатия уважающего себя гражданина Украины”, — считает Бутусов.

Напомним, что ранее Давид Арахамия представил краткий предварительный отчет Временной следственной комиссии ВР по расследованию взрыв на военных арсеналах в период с 2014 по 2018 год. В частности, речь идет о взрывах и пожаре на крупнейшем арсенале в Балаклеи (Харьковская область), произошедшем в марте 2017 года. В обнародованных выводах Арахамия утверждает, что версия с беспилотниками не имеет под собой оснований, а взрывы изначально были произведены заложенными в землю взрывными устройствами.