Штрафы и запрет на въезд в ЕС украинцам: МИД сообщил о настоящей ситуации в Финляндии

КИЕВ. 30 апреля. УНН. По данным посольства Украины в Финляндии, представители местных служб с пониманием относятся к укранцам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств нарушили сроки пребывания в стране, и никакие штрафные санкции к ним пока не применяются. В то же время, Украина готовит еще один прямой рейс из Хельсинки в Киев для эвакуации своих граждан. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

“В части запроса о ситуации с гражданами Украины, которые находятся на территории Финляндии информируем о следующем: 30.03.2020 Европейской Комиссией выдано Рекомендации по применению государствами-членами временных ограничений необязательных поездок в ЕС и упрощение порядка организации транзитных договоренностей для репатриации граждан ЕС, а также имплементации визовой политики”, — сообщил дипломат.

По его словам, в соответствии с пунктом 4 документа, государствам-членыам ЕС рекомендуется рассматривать возможность продления срока разрешенного пребывания граждан третьих государств, которые не имеют возможности покинуть территорию ЕС в связи с ограничениями, в том числе оформление им долгосрочных виз и видов на жительство , а также воздержаться от применения к ним административных или штрафных санкций и не учитывать превышение срока пребывания в ЕС в связи с противоэпидемическими мероприятими при рассмотрении будущих визовых ходатайств таких заявителей.

“По информации посольства Украины в Хельсинки, Финляндией учитываются указанные выше рекомендации и, в частности, применяется такой механизм урегулирования правового статуса иностранцев, что превысили безвизовых 90/180 дней, или срок разрешенного пребывания которых в Финляндии подходит 90 дней:

— иностранцы из государств с визовым порядком въезда в Финляндию могут обратиться в подразделения финской полиции по месту жительства о продлении визы;

— иностранцы из безвизовых стран (Украина) должны обращаться за оформлением разрешения на временное проживание в Финляндии в финской Иммиграционной службы”, — отметил Погорельцев.

По данным МИД, при рассмотрении таких ходатайств компетентными органами Финляндии учитываются обстоятельства иностранцев, которые “застряли” в стране и-заз ограничительных мер, одновременно процедура продления срока действия виз и оформления разрешений на временное проживание остается неизменной и предусматривает представление определенных документов и уплаты административных сборов.

Также по словам Погорельцева, оформленные разрешения на проживание предоставляют гражданам Украины возможность находиться на территории Финляндии на законных основаниях от 3 до 4 месяцев (при рассмотрении таких ходатайств учитывается при оформлении разрешения).

“По данным посольства Украины в Финляндии, представители местных пограничных и миграционных служб с пониманием относятся к гражданам Украины, которые из-за форс-мажорных обстоятельств нарушили сроки пребывания в Финляндии, и никакие административные или штрафные санкции к украинцам, вынужденно нарушили финляндское миграционное законодательство, пока не применяются”, — отметил он.

Дипломат проинформировал, что посольство в Хельсинки с привлечением украинцев Украины об имеющихся возможностях покинуть территорию страны: транзит собственным автотранспортом через Эстонию, Латвию и Беларусь, специальные рейсы из Таллинна и Стокгольма. В частности, 25 мая был организован спецрейс Хельсинки-Киев.

“В течение марта-апреля э.г. авиакомпания „Belavia“ продолжает осуществлять регулярные рейсы Хельсинки-Минск (2-3 рейса в неделю). Учитывая отсутствие каких-либо карантинных ограничений и функционирования транспортного сообщения в Республике Беларусь в штатном режиме, а также доступность цены авиабилета (90-110 евро), этим удобным маршрутом возвращения в Украину воспользовалось более 300 наших соотечественников. Сейчас Посольством прорабатывается возможность организации еще одного прямого рейса Хельсинки-Киев”, — добавил Погорельцев.

Напомним, на этой неделе финское издание yle сообщило, что несколько десятков украинцев без виз скоро могут оказаться в Финляндии на нелегальном положении из-за того, что не имеют возможности вовремя покинуть страну.

Проблема заключается в том, что долететь сейчас можно в Минск — а дальше не ясно как или продлить разрешение на пребывание в стране — что дорого.