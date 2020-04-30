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Глава МИД Германии призвал улучшить социальную ситуацию на Донбассе

Глава МИД Германии призвал улучшить социальную ситуацию на Донбассе

Хайко Маас

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на фоне пандемии коронавируса призвал к скорейшему улучшению гуманитарной ситуации на востоке Украины. Такое заявление он сделал в четверг, 30 апреля, в Берлине за несколько часов до видеоконференции глав МИД стран "нормандской четверки", передает УНН со ссылкой на DW.

"Пожилое население особенно сильно страдает от закрытия линии разграничения. В этой связи мы будем обсуждать открытие контактной линии и вопрос о возобновлении работы КПП. Это стало бы прогрессом, который принесет людям в восточной Украине подлинное облегчение", - сказал Маас.

Германский министр призвал Россию и Украину "ясно выразить приверженность минским соглашениям от 2015 года об урегулировании конфликта на Донбассе", пишет издание.

Он высказался за снятие ограничений на работу наблюдателей ОБСЕ в этом регионе. 

"Взаимное недоверие сторон слишком сильно. Это понятно и России, которая должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов", - отметил Маас, которого цитирует издание.

Сегодняшняя видеоконференция - первые переговоры глав МИД "нормандской четверки" за прошедшие два года. Последний саммит с участием лидеров ФРГ, Франции, России и Украины состоялся в декабре в Париже. Хайко Маас приветствовал достигнутый с тех пор прогресс, в том числе обмен удерживаемыми на Донбассе. "Если мы оттолкнемся от достигнутого, то мы сможем продвинуться и в решении других вопросов", - уверен он.

Напомним, 30 апреля главы МИД в "нормандском формате" запланировали онлайн-встречу.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Нормандский формат, Нормандская четверка
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