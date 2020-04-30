Глава МИД Германии призвал улучшить социальную ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на фоне пандемии коронавируса призвал к скорейшему улучшению гуманитарной ситуации на востоке Украины. Такое заявление он сделал в четверг, 30 апреля, в Берлине за несколько часов до видеоконференции глав МИД стран "нормандской четверки", передает УНН со ссылкой на DW.

"Пожилое население особенно сильно страдает от закрытия линии разграничения. В этой связи мы будем обсуждать открытие контактной линии и вопрос о возобновлении работы КПП. Это стало бы прогрессом, который принесет людям в восточной Украине подлинное облегчение", - сказал Маас.

Германский министр призвал Россию и Украину "ясно выразить приверженность минским соглашениям от 2015 года об урегулировании конфликта на Донбассе", пишет издание.

Он высказался за снятие ограничений на работу наблюдателей ОБСЕ в этом регионе.

"Взаимное недоверие сторон слишком сильно. Это понятно и России, которая должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов", - отметил Маас, которого цитирует издание.

Сегодняшняя видеоконференция - первые переговоры глав МИД "нормандской четверки" за прошедшие два года. Последний саммит с участием лидеров ФРГ, Франции, России и Украины состоялся в декабре в Париже. Хайко Маас приветствовал достигнутый с тех пор прогресс, в том числе обмен удерживаемыми на Донбассе. "Если мы оттолкнемся от достигнутого, то мы сможем продвинуться и в решении других вопросов", - уверен он.

Напомним, 30 апреля главы МИД в "нормандском формате" запланировали онлайн-встречу.