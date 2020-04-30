Стефанчук: в парламенте создали рабочую группу для подготовки законопроекта об оппозиции

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во исполнение распоряжения главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова в парламенте создали рабочую группу для наработки закона об оппозиции. Об этом сообщил первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук во время согласительного совета депутатских фракций, передает корреспондент УНН.

"Распоряжением главы Верховной Рады Украины также была создана рабочая группа по наработке закона об оппозиции. И я благодарен всем тем главам фракций, которые своевременно подали свои кандидатуры в состав этой комиссии. Сейчас мы дорабатываем еще с экспертами в области конституционного права, и я думаю, в ближайшее время мы начнем работать в этом направлении", - сказал Стефанчук.

Он также сообщил, что после карантина Рада внесет к рассмотрению План законопроектных работ.

Напомним, по словам Руслана Стефанчука, в Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока относительно народовластия - относительно всеукраинского референдума.