Регистрация | Вход |
USD: 27,05 -0,0956  EUR: 29,43 0,0968 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 30 апреля 2020 14:51
Получить тестовый доступ
Внеочередное заседание Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4755
Версия для печати

Нардепы одобрили обращение ВР к международному сообществу об усилении давления на Россию

Нардепы одобрили обращение ВР к международному сообществу об усилении давления на Россию

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Народные депутаты одобрили проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политических заключенных - граждан Украины. Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, постановление имеет целью призвать к осуждению действий РФ, направленных против территориальной целостности и суверенитета Украины, а также:

▪️ продолжать политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь;
▪️ требовать от РФ прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя и перемещение граждан России на временно оккупированную территорию Украины, что приводит к изменению демографического состава Автономной Республики Крым и города Севастополя;
▪️ требовать от России обеспечить беспрепятственный и надлежащий доступ устоявшимся международным правозащитным механизмам на временно оккупированных территориях Украины с целью осуществления постоянного мониторинга за ситуацией в сфере соблюдения прав человека;
▪️ требовать от РФ прекращение наращивания присутствия военных сил в Черном и Азовском морях.

Ранее в УНН сообщалось, что Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества обратился к международному сообществу противодействовать попыткам России избежания санкций под предлогом борьбы с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Россия, ВР, Донбасс, санкции, Крым, оккупация, аннексия, агрессия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.