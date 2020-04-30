Нардепы одобрили обращение ВР к международному сообществу об усилении давления на Россию

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Народные депутаты одобрили проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политических заключенных - граждан Украины. Соответствующее решение поддержали 309 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, постановление имеет целью призвать к осуждению действий РФ, направленных против территориальной целостности и суверенитета Украины, а также:

▪️ продолжать политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь;

▪️ требовать от РФ прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя и перемещение граждан России на временно оккупированную территорию Украины, что приводит к изменению демографического состава Автономной Республики Крым и города Севастополя;

▪️ требовать от России обеспечить беспрепятственный и надлежащий доступ устоявшимся международным правозащитным механизмам на временно оккупированных территориях Украины с целью осуществления постоянного мониторинга за ситуацией в сфере соблюдения прав человека;

▪️ требовать от РФ прекращение наращивания присутствия военных сил в Черном и Азовском морях.

Ранее в УНН сообщалось, что Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества обратился к международному сообществу противодействовать попыткам России избежания санкций под предлогом борьбы с коронавирусом.