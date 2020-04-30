Рада продлила работу ВСК по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов на полгода
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект постановления, что продолжает работу Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию пожаров на пяти складах боеприпасов на полгода в период с 2014 по 2018 годы. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.
Так, целью принятия проекта постановления является продолжение работы Временной следственной комиссии на 6 месяцев для дальнейшей проверки сведений и выяснения состояния расследования сведений по расследованию пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.
"Есть две полярные версии того, что вышло на арсенале (в Балаклее - ред.), до этого был подозрительный факт... Нужно забрать следствие из Харькова в Киев, во-вторых, провести независимую комплексную экспертизу, в-третьих, сделать этот процесс открытым для общества", - сказал глава парламентской фракции "Слуга народа", руководитель временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования взрывов на военных складах в 2014-2018 годах Давид Арахамия.
Добавим, что на ВСК возложены такие задачи, как проведение проверки сведений о взрывах и ходе расследования правоохранительными органами, а также инициирование вопросов о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Украины.
По истечении этих 6 месяцев, парламентарии должны заслушать на пленарном заседании ВРУ окончательный отчет Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений о пожаров.
Ранее в УНН сообщалось, что Следственная комиссия Верховной Рады Украины, занимающийся расследованием обстоятельств пожаров на пяти складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, просит продлить сроки своей работы еще на полгода.