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Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Аргентиной о выдаче правонарушителей

Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Аргентиной о выдаче правонарушителей

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №0022, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о ратификации договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей. Соответствующее решение поддержали 297 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии поддержали проект закона №0022 о ратификации договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей.

В пояснительной записке отмечается, что с принятием проекта закона будет ратифицирован договор, который вступит в силу на тридцатый день с даты осуществления обмена ратификационными грамотами.

Реализация законопроекта создаст эффективный механизм сотрудничества компетентных органов двух государств с целью привлечения к ответственности лиц, которые, совершив преступления, пытаются ее избежать.

Напомним, что 6 августа 2018 года в Буэнос-Айресе был заключен Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей.

Как ранее сообщалось в УНН, нардепы ратифицировали договор между Украиной и Францией по поддержке морской безопасности.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, правонарушение, Аргентина
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