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Рада ратифицировала договор между Украиной и Аргентиной о передаче осужденных

Рада ратифицировала договор между Украиной и Аргентиной о передаче осужденных

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №0023, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц. Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

В пояснительной записке отмечается, что с принятием проекта закона будет ратифицирован Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц.

Принятие проекта закона позволит лицам, осужденным к лишению свободы за совершение преступления в одной из сторон, отбывать назначенное наказание в государстве их гражданства.

Напомним, что 6 августа 2018 года в Буэнос-Айрес был заключен Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц.

Как ранее сообщал УНН, Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Аргентиной о выдаче правонарушителей.

Источник: УНН
Теги: ВР, ратификация, осужденные, Аргентина
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