Рада ратифицировала договор между Украиной и Аргентиной о передаче осужденных
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №0023, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц. Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
В пояснительной записке отмечается, что с принятием проекта закона будет ратифицирован Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц.
Принятие проекта закона позволит лицам, осужденным к лишению свободы за совершение преступления в одной из сторон, отбывать назначенное наказание в государстве их гражданства.
Напомним, что 6 августа 2018 года в Буэнос-Айрес был заключен Договор между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц.
Как ранее сообщал УНН, Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Аргентиной о выдаче правонарушителей.