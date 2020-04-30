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В МОН не исключают возможности возвращения студентов к учебе в июне

В МОН не исключают возможности возвращения студентов к учебе в июне

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Если ограничительные карантинные меры будут сняты, то есть вероятность того, что в июне студенты смогут вернуться за парты, особенно это касается защиты дипломных работ. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный, передает УНН.

"Если будут сняты ограничения, которые сейчас запрещают нам находиться в учебных аудиториях, библиотеках... то, мы сможем еще в июне вернуться к учебе, это будет решение каждого отдельного университета. Потому что такое разрешение будет не исключено, что мы можем вернуться в июне к учебе. Это в первую очередь может касаться защиты дипломных работ, если никак не удается их организовать дистанционно", - отметил он.

Ранее сообщалось, что высшие учебные заведения в Украине завершат учебный год дистанционно.

Источник: УНН
Теги: студенты, Минобразования, университеты, карантин
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