Рада поддержала присоединение Украины к протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект № 0036, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о присоединении Украины к протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

В пояснительной записке отмечается, что ратификация указанного протокола позволит Украине обращаться в ЮНЕСКО с просьбами об оказании технической помощи в организации надлежащей защиты собственных культурных ценностей, подготовительных, профилактических, организационных мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций, а также получить дополнительные инструменты в организации осуществления мониторинга и охраны культурных ценностей на временно оккупированных территориях.

Добавим, что протокол предусматривает два порядка вступления в силу: для каждой Стороны через три месяца после сдачи на хранение этой Стороной ее ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении (статья 43 Протокола) немедленно в случаях, предусмотренных в статьях 18 и 19 Конвенции, для Сторон конфликта, которые передали на хранение ратификационные грамоты или документы о принятии, утверждении Протокола или присоединения к нему до или после начала враждебных действий или оккупации (статья 44 Протокола).

Напомним, что ранее нардепы поддержали присоединение Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом.