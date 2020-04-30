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НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа"

НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа"

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило финансирование политической партии "Слуга народа" до конца 2020 года, в соответствии с обращением партии. Следовательно, партия отказалась от более 70 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"30 апреля Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года. Финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК 23 апреля 2020 года. Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии COVID-19.

"Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов Украины о возможности уменьшения НАПК расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств", - сообщили в НАПК.

Как сообщал УНН ранее, НАПК получило от партии "Слуга народа" заявление о частичном отказе от финансирования уставной деятельности в сумме почти 70 млн грн. Эти деньги планируют перенаправить на борьбу с COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАПК, Слуга народа
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