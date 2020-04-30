ВР поддержала присоединение Украины к стандарту ОЭСР по сертификации семян

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №0029, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, в пояснительной записке отмечается, что проект закона урегулирует вопрос о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы ОЭСР, предназначенных для международной торговли.

Ранее УНН писал, что в Минэкономразвития рекомендовали создать Госреестр производства орагничних продуктов.



