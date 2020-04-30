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Рада ратифицировала договор между Украиной и Казахстаном об экстрадиции

Рада ратифицировала договор между Украиной и Казахстаном об экстрадиции

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №0030, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции. Соответствующее решение поддержали 314 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии поддержали проект закона №0030 о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции.

В пояснительной записке отмечается, что реализация проекта закона создаст эффективный механизм сотрудничества компетентных органов Сторон по вопросам выдачи правонарушителей (экстрадиции), разыскиваемых с целью привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.

Напомним, что 29 октября 2018 года в городе Астана было совершено Договор между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции.

Как ранее сообщал УНН, Рада ратифицировала договор между Украиной и Аргентиной о передаче осужденных лиц.

Источник: УНН
Теги: ВР, ратификация, Казахстан, экстрадиция
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