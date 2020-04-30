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Россия на переговорах в "нормандском формате" представила свое видение "консультативного совета"

Россия на переговорах в "нормандском формате" представила свое видение "консультативного совета"

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во время сегодняшних переговоров министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - российская сторона подняла вопрос создания "консультативного совета". Об этом заявил на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Мой российский "коллега" Сергей Лавров поднял этот вопрос (создания "консультативного совета" - ред.) и довольно подробно осветил российскую позицию по этому поводу. Но мы этот вопрос не обсуждали. Мы выслушали позицию российского коллеги по поводу консультативного совета", - отметил он.

По словам Кулебы, во время разговора российский министр пытался "завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и так называемыми "Донецком и Луганском".

"В связи с этим я хочу еще раз публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, проживающих на оккупированных территориях. Более того, мы стремимся к такому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированными территориями и внутренне перемещенными людьми", - добавил дипломат.

Напомним, по итогам заседания ТКГ 11 марта, Офис Президента сообщил о достижении договоренностей о создании "консультативного совета".

Позже в СМИ появилась информация о том, что Украина в Минске подписала договоренности о создании специального "консультативного совета", в котором ОРДЛО фиксируется в качестве субъекта. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы по итогам заседания 11 марта.

В Офисе Президента в ответ заявили, что сторонами конфликта в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе остаются Украина и Россия.

Как сообщалось в УНН, фракция "ХДС/ХСС" в Бундастаге Германии выступила с заявлением о том, что попытки прямых переговоров Украины и ОРДЛО подрывают усилия Трехсторонней контактной группы.

Источник: УНН
Теги: Россия, агрессия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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