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МИД Германии о кризисе на Донбассе: пандемия не должна быть "фиговым листком"

МИД Германии о кризисе на Донбассе: пандемия не должна быть "фиговым листком"

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) призвал Россию и Украину к скорейшему выполнению минских договоренностей. Пандемия COVID-19 не должна быть "фиговым листком", что позволяет затормозить уже согласованные процессы, заявил Маас в четверг, 30 апреля, после видеоконференции министров иностранных дел в "нормандском" формате, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Решения, которые были достигнуты в Минске и во время "нормаднського" саммита в Париже в декабре 2019 года, "не должны быть разрушены", заявил Маас.

По его словам, самое важное - достичь постоянного и всеобъемлющего прекращении огня.

Также по его словам, надо безотлагательно улучшить гуманитарную ситуацию на востоке Украины, ведь закрытие линии разграничения из-за пандемии COVID-19 приносит много проблем местному населению.

"Крайне нужно" также достичь прогресса в процессе разминирования, сказал Маас.

Напомним, сегодня состоялись переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции.

Во время встречи онлайн министры обсудили в первую очередь вопросы безопасности урегулирования ситуации на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Нормандский формат
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