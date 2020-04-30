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Разумков рассказал, будет ли ВР голосовать за особый статус Донбасса

Разумков рассказал, будет ли ВР голосовать за особый статус Донбасса

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Относительно законодательных инициатив о предоставлении Донбассу особого статуса нужно вести профессиональную дискуссию, гипотетически возможно все, но такую ​​красную линию ВР никогда переходить не будет. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков в эфире программы "Народ против" на телеканале Zik, передает УНН.

Отвечая на вопрос, может ли такое быть, что Рада проголосует за предоставление Донбассу особого статуса, Разумков ответил:

"Теоретически - это не по отношению к законам. Давайте будем видеть закон и после этого ВР будет принимать те или иные решения. Поэтому гипотетически возможно все, но ВР всегда действовала и будет действовать в интересах украинского общества и украинского государства. Поэтому, давайте так - это та красная линия, через которую ВР никогда переходить не будет. А если вы говорите о конкретных законодательных инициативах, их надо видеть, чтобы вести профессиональную дискуссию".

Напомним, Конституционный Суд Украины (КСУ) отказал в открытии производства по представлению депутатов о соответствии Конституции закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Верховная Рада, особый статус, Дмитрий Разумков
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