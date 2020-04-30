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Разумков отреагировал на инцидент с "Велюром": закон один для всех

Разумков отреагировал на инцидент с "Велюром": закон один для всех

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков, комментируя возможную работу ресторана нардепа Николая Тищенко в условиях карантина, заявил, что закон один для всех. Об этом он сказал в эфире телеканала Zik, передает УНН.

Комментируя якобы работу ресторана “Велюр” в Киеве, принадлежащего нардепу Николаю Тищенко, в условиях ограниченных карантинных мероприятий, Разумков сказал: “Я считаю, что закон должен быть один для всех. И в первую очередь, конечно, для представителей власти. Потому что, если мы пойдем по тому пути по которому многократно шли предшественники — все перед законом равны, но есть некоторые немножко ровнее, то это до добра не доведет”.

Напомним, столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантину.

Так, на момент визита правоохранителей, в ресторане посетителей не было.

Позже во фракции “Слуга народа” заявили, что проверяют информацию о работе во время карантина ресторана “Велюр” депутата Николая Тищенко.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, ресторан, Дмитрий Разумков
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