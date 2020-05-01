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Кабмин внес в Раду изменения в закон о Бюджете-2020

Кабмин внес в Раду изменения в закон о Бюджете-2020

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 3419, поданный Кабмином, об изменениях в ЗУ "О Государственном бюджете на 2020 год". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, правительство подало в ВР законопроект о внесении изменения в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предоставит возможность введения финансовых механизмов для обеспечения равных возможностей доступа к кредитным ресурсам малым субъектам хозяйствования. Планируется осуществить это путем частичного гарантирования государством обязательств перед кредитором за пулом (портфелем) кредитов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, за предоставление государственных гарантий на портфельной основе кредиторы, в обеспечение обязательств перед которым предоставляются такие гарантии, должны вносить плату в Государственный бюджет Украины в размере, определенном правительством.

Напомним, правительство одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП первой и второй группы. А также поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Бюджет-2020
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