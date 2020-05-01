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Пристайко начал переговоры со странами ЕС касательно украинских сезонных работников

Пристайко начал переговоры со странами ЕС касательно украинских сезонных работников

Вадим Пристайко

КИЕВ. 1 мая. УНН. Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко накануне начал переговоры по телефону с коллегами из стран-членов ЕС, куда приглашают украинских сезонных работников, об условиях, которые должны гарантировать украинцам. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"По телефону координируемся с членами правительств стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача - обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", - написал Пристайко.

Напомним, накануне Пристайко заявил, что будет координировать с ЕС вопрос выезда за границу украинских сезонных работников.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, работа, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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