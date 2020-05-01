В Украине из Южной Кореи доставили еще 100 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украину из Республики Кореи 30 апреля прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса. После таможенного оформления их доставят по всем областям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Из города Сеула Республики Корея в Украину прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.

"Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в Украину прибыл из Китая двадцать пятый самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.



