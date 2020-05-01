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Таран обсудил с американским стратегическим советником развитие ВСУ по стандартам НАТО

Таран обсудил с американским стратегическим советником развитие ВСУ по стандартам НАТО

КИЕВ. 1 мая. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран накануне провел телефонный разговор с главным стратегическим советником высокого уровня по вопросам оборонной реформы Минобороны и ВСУ генерал-лейтенантом ВС США (в отставке) Китом Дейтоном, где стороны обсудили продвижение в Украине с оборонной реформой и приоритеты по развитию ВСУ по стандартам НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Во время разговора стороны уделили основное внимание обсуждению вопросов состояния выполнения задач оборонной реформы и приоритетам, направленным на обеспечение обороноспособности государства и развитие оперативных возможностей Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО, которые будут внедряться при поддержке иностранных стратегических советников высокого уровня", - говорится в сообщении.

В состав группы иностранных советников высокого уровня Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных Сил входят стратегические советники высокого уровня от США, Канады, Великобритании, Федеративной Республики Германия, Республика Польша и Литовской Республики.

Напомним, 11 марта министр обороны Андрей Таран заявил, что главной задачей Министерства обороны "вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВС Украины к стандартам НАТО" должна быть цель максимального обеспечения способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса.

После волны обсуждения и критики такого заявления, уже в апреле Таран назвал "настоящим и будущим" оборонительную реформу в Украине по стандартам НАТО.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Минобороны, реформы, оборона, ВСУ
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