Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 01 мая 2020 19:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"
В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13830
Версия для печати

Зеленский обратился к украинцам: знаю о трудностях карантина, его должны смягчить с 11 мая

Зеленский обратился к украинцам: знаю о трудностях карантина, его должны смягчить с 11 мая

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, указав, что знает о трудностях карантина, и власть делает все, чтобы хоть немного облегчить жизнь людям. Соответствующее обращение он разместил в своем Tеlеgram-канале, передает УНН.

"Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам. Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь", - отметил Глава государства.

Он при этом отметил главные шаги в этом направлении:

  • Программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Всего на нее планируется до 30 млрд гривен.
  • 6 млрд направлено на увеличение минимального пособия по безработице.
  • Если вы физическое лицо - предприниматель 1-й и 2-й группы налогоплательщиков, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

Также он рассказал, что власть обеспечила регулярную доставку в Украину грузов со всем необходимым для борьбы с коронавирусом. "Нам также удалось быстро развернуть производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов, мы смогли производить до миллиона масок в сутки", - отметил Президент.

"Впереди майские выходные. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. Но как быстро это произойдет - зависит только от вас", - добавил Зеленский.

Напомним, 1 мая глава правительства Шмыгаль отчитался Зеленскому о подготовке постепенного смягчения карантина.

Источник: УНН
Теги: карантин, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.