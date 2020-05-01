К Украине относительно работников уже обратились несколько стран: Австрия ожидает 802 украинца

КИЕВ. 1 мая. УНН. Австрия ожидает, что 802 украинца приедут к ним на работу, их ожидают 44 фирмы. О трудоустройстве украинцев ведутся переговоры с другими правительствами стран мира. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"На этом этапе к нам уже обратились несколько правительств с тем, чтобы организованные запланированные группы, которые ожидаются, украинцев, мы знаем в некоторых случаях до одного лица. Вот я, например, вчера говорил с австрийским министром иностранных дел - разговоры идут о ровно 802 персонах, которых ожидают 44 фирмы, с которыми мы работаем. Так же израильские, ожидаем разговора с финскими коллегами в понедельник, ведутся разговоры", - сказал Пристайко.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко накануне начал переговоры по телефону с коллегами из стран-членов ЕС, куда приглашают украинских работников, об условиях, которые должны гарантировать украинцам.



