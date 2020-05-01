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Сотни авиарейсов и тысячи граждан: в какие страны собираются украинцы на работу

Сотни авиарейсов и тысячи граждан: в какие страны собираются украинцы на работу

КИЕВ. 1 мая. УНН. Тысячи украинцев собираются поехать на работу в Австрию, Израиль и Финляндию. Для этого нужно будет осуществить сотни авиарейсов. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"Вчера Премьер-министр встретился утром с послом Израиля, провел разговор с израильскими представителями, сколько людей ожидается, условия. Вечером был разговор с австрийским представителем. В понедельник будет разговор с финскими представителями. Мы говорим о большой части наших людей, там идет речь о тысячах людей для трудоустройства. Мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевести такое количество людей", - сказал Пристайко.

По его словам, с этими странами уже проведены беседы, на очереди следующие страны, которые ожидают для трудоустройства украинцев - это Польша, Германия, Чехия.

Напомним, украинцы, планировавшие выехать на работу за границу, будут обеспечены тестированием на коронавирус в той стране, куда они собираются, и в Украине, по возвращению назад.

Источник: УНН
Теги: Украина, работа, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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